Окупанти вдарили по церкві в Херсоні: є поранені

Церква у Херсоні, яка потрапила під обстріл

Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару

Зранку російські терористи обстріляли церкву у середмісті Херсона. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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«Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою «швидкої» їх шпиталізували», – йдеться в повідомленні.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

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Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

Раніше повідомлялося, у ніч на 3 серпня російські окупанти тероризували одразу два райони Дніпропетровщини: Нікопольський та Синельниківський. У Нікопольському районі ворог двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл.

До слова, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.