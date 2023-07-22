Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донеччину: є постраждалі

Касетні боєприпаси влучили у житловий будинок, унаслідок чого поранено двох мешканців

Російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів були поранені. Про це повідомляє Дружківська МВА в Telegram.

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Зазначається, що касетні боєприпаси влучили у житловий будинок, де, за попередніми даними, поранення отримали двоє мешканців. При цьому зазначається, що їх доправили до лікувального закладу.

Також унаслідок обстрілу було пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

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Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва заявила, що окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ «Смерч».

«Внаслідок атаки військ РФ осколкові поранення отримали двоє чоловіків, 70 та 31 року», - повідомила Мєдвєдєва в коментарі «Суспільному».

Раніше повідомлялося, що 21 липня близько 19:05 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька на Донеччині, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Нагадаємо також, що 21 липня російські війська обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.