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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донеччину: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донеччину: є постраждалі
Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область
фото: Дружківська МВА

Касетні боєприпаси влучили у житловий будинок, унаслідок чого поранено двох мешканців

Російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів були поранені. Про це повідомляє Дружківська МВА в Telegram.

Зазначається, що касетні боєприпаси влучили у житловий будинок, де, за попередніми даними, поранення отримали двоє мешканців. При цьому зазначається, що їх доправили до лікувального закладу.

Також унаслідок обстрілу було пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва заявила, що окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ «Смерч».

«Внаслідок атаки військ РФ осколкові поранення отримали двоє чоловіків, 70 та 31 року», - повідомила Мєдвєдєва в коментарі «Суспільному».

Раніше повідомлялося, що 21 липня близько 19:05 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька на Донеччині, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Нагадаємо також, що  21 липня російські війська обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.

Теги: окупанти Донеччина боєприпаси будинок поранення

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