Окупаційна влада зробила попередження для туристів у Криму

Окупаційна влада Криму закликає туристів по можливості залишатися в готелях

Окупаційна Криму закликає туристів по можливості залишатися в готелях після падіння прольоту на Кримському мосту. Про це у відеозверненні повідомив представник окупаційної влади, міністр курортів та туризму Криму Вадим Волченко.

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«Ми просимо наших гостей залишатися до подальшої інформації якомога можливо у ваших готелях, санаторіях та пансіонатах», — зазначив він.

Волченко також уточнив, що у Криму діє оперативний штаб із взаємодії з туристами. Він додав, що вся необхідна допомога їм буде надана.

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Нагадаємо, рух поїздів Кримським мостом зупинено. Потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть.

«Через НП на Кримському мості можливі зміни у русі поїздів «Таврія», що прямують до Криму та з Криму. Створено оперативний штаб, який у максимально короткі терміни вирішуватиме всі завдання, що виникають. Слідкуйте за офіційною інформацією перевізника в соціальних мережах», – йдеться у повідомленні компанії «Гранд сервіс експрес».

Рвніше стало відомо, що на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.