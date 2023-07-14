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Прикордонники показали, як збивають «Шахеди» в грозу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як збивають «Шахеди» в грозу
Момент збиття «Шахеда» на відео не потрапив
фото: скрін із відео

Російські «мопеди» природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем

Українські прикордонники за допомогою стрілецької зброї в грозу та шторм знищили ворощий безпілотник. Відповідне відео показали в Telegram-каналі Держспроживслужби.

«Російські «мопеди» природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем. Сьогодні вночі в грозу та шторм охоронці кордону виявили ударний БпЛА, який рухався в їхню сторону. Відкривши вогонь зі стрілецької зброї, бійці майстерно знищили його над морем», – йдеться в повідомленні.

Момент збиття «Шахеда» на відео не потрапив, проте результат все ж вражаючий.

Нагадаємо, що російські терористи зараз знову атакують Україну дронами-камікадзе. Про це повідомили Повітряні сили.

До слова, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».

Теги: прикордонники окупанти ЗСУ війна

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