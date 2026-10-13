Російський безпілотник впав поблизу Львова: фото наслідків

Унаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей

У селі Малехів Львівського району 13 жовтня під час російської повітряної атаки впав підбитий безпілотник. Пошкоджено приватні житлові будинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Повітряна тривога на Львівщині тривала з 15:04 до 15:31. «За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги у селі Малехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник», – повідомив Козицький. Унаслідок падіння дрона пошкоджено приватні житлові будинки. Наразі на місці події працюють усі профільні служби.

Спочатку було відомо про одну травмовану людину в Малехові. Станом на 16:01 кількість постраждалих зросла до трьох.

Детальнішу інформацію про наслідки атаки місцева влада обіцяє оприлюднити згодом.

Згодом мер Львова Андрій Садовий показав фото з місця падіння ворожого безпілотника у Малехові.

Наслідки російського удару по Львівщині фото: Андрій Садовий

Внаслідок російської атаки є руйнування фото: Андрій Садовий

Під Львовом пошкоджено житлові будинки фото: Андрій Садовий

Близько 15:30 у Львові пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний безпілотник над містом, а Козицький повідомляв про роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Львівщина зазнала російської атаки безпілотниками. Під час першої повітряної тривоги у Львові працювала ППО, а на одній із вулиць міста виявили уламки ворожого дрона. У селі Муроване Львівського району збитий безпілотник упав на житловий будинок, унаслідок чого загорілися три будинки та були пошкоджені три автомобілі