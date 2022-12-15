Окупанти скидають авіабомби на звільнені села Луганщини – Гайдай

Населені пункти росіяни обстрілюють ракетами С-300

Російські загарбники атакують авіабомбами деокуповані села Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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«Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли. Ці населені пункти (звільнені – «Главком») обстрілюють ще й ракетами С-300, скидають на них авіабомби, хоча жодних військових штабів у цих селах немає. Окупанти бачили, що там є місцеві жителі», – сказав Гайдай.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині вночі прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що прилетіло в казарму з особовим складом росіян.

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Також повідомлялося, що на Луганщині окупанти використовують населення як живий щит.

До слова, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.