Україна підписала важливу угоду про закупівлю дронів для армії

Дрони будуть оснащені технологією штучного інтелекту

Україна підписала перші договори на 260,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників для «Армії дронів».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна отримає 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

Також військові отримають 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank.

«Ну і суперзірка закупівлі – 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників у світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.