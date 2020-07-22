Окупанти на Донбасі шість разів порушили режим «тиші» і поранили двох українських захисників



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями - пресслужба

Незаконні збройні формування Російської Федерації 22 липня шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зазначається, що за поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано допомогу лікарів.

«Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська. З гранатометів та кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки та Лебединського. Проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося, у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.