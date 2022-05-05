Голова легендарної Чорнобаївки у тяжкому стані

З 2 травня сільський голова Дудар перебуває у тяжкому стані в лікарні

Голова Чорнобаївської територіальної громади, що на Херсонщині Ігор Дудар перебуває у важкому стані в лікарні. Про це повідомляє Чорнобаївська сільська рада у Facebook.

«2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівників не допущено до робочих місць, вивішено російський прапор.

Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадено заступника сільського голови Родіонова Є.О. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

Також, за місцем проживання сільського голови Дударя І.М. військовими проведено обшук з пошкодженням майна. З 2 травня сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами», – зазначається у повідомленні.

Через відсутність на території громади мобільного зв’язку та Інтернету з 30 квітня по 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про виниклу ситуацію.

У сільраді також наголосили, що її працівники залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до якої продовжують вірно служити громаді та народові України.

Раніше українські воїни знову вдарили по російських окупантах на аеродромі в Чорнобаївці. Знищено склад боєприпасів ворога. Нещодавно ми писали про те, що українські військові вчергове розбили окупантів у Чорнобаївці.

До слова, в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».