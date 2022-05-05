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    Події в Україні

    Голова легендарної Чорнобаївки у тяжкому стані

    Ігор Дудар потрапив у полон рашистів&nbsp; - Голова легендарної Чорнобаївки у тяжкому стані
    Ігор Дудар потрапив у полон рашистів 
    фото з відкритих джерел

    З 2 травня сільський голова Дудар перебуває у тяжкому стані в лікарні

    Голова Чорнобаївської територіальної громади, що на Херсонщині Ігор Дудар перебуває у важкому стані в лікарні. Про це повідомляє Чорнобаївська сільська рада у Facebook.

    «2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівників не допущено до робочих місць, вивішено російський прапор.

    Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадено заступника сільського голови Родіонова Є.О. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

    Також, за місцем проживання сільського голови Дударя І.М. військовими проведено обшук з пошкодженням майна. З 2 травня сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами», – зазначається у повідомленні.

    Через відсутність на території громади мобільного зв’язку та Інтернету з 30 квітня по 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про виниклу ситуацію.

    У сільраді також наголосили, що її працівники залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до якої продовжують вірно служити громаді та народові України.

    Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська взяли у полон сільського голову Чорнобаївки Херсонської області Ігоря Дударя.

    Раніше українські воїни знову вдарили по російських окупантах на аеродромі в Чорнобаївці. Знищено склад боєприпасів ворога. Нещодавно ми писали про те, що українські військові вчергове розбили окупантів у Чорнобаївці.

    До слова, в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Голова легендарної Чорнобаївки у тяжкому стані