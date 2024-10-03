Окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій: названо напрямок фронту

Командир 31-ї ОМБр: Противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях

На Запорізькому напрямку окупанти значно наростили засоби артилерії. Про це повідомив командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади, позивний «РІддік», телеканалу «Еспресо».

«За останній тиждень-півтора противник значно наростив засоби артилерії на нашому напрямку – від мінометів до систем великого калібру. Також суттєво збільшилось пересування противника між його позиціями. Ми завчасно виявляємо противника і завдаємо йому вогневого ураження», – сказав військовий.

Командир додав, що окупанти відновили свої старі позиції на Запорізькому напрямку та планують подальше накопичення своїх сил.

«Значної кількості бронетехніки противника наразі не зафіксовано. Якщо вона і є, то перебуває в зоні, яку ми поки що не можемо контролювати нашими засобами. Противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях. Після накопичення, ймовірно, розпочнеться висування для штурмових дій», – зауважив «РІддік».

Нагадаємо, речник «Легіону Свободи» Костянтин Денисов розповів, що Росіяни активізували наступальні дії у Запорізькій області.