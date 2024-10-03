Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій: названо напрямок фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій: названо напрямок фронту
Значної кількості бронетехніки росіян на Запорізькому напрямку наразі не зафіксовано
фото: Міноборони РФ

Командир 31-ї ОМБр: Противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях

На Запорізькому напрямку окупанти значно наростили засоби артилерії. Про це повідомив командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади, позивний «РІддік», телеканалу «Еспресо».

«За останній тиждень-півтора противник значно наростив засоби артилерії на нашому напрямку – від мінометів до систем великого калібру. Також суттєво збільшилось пересування противника між його позиціями. Ми завчасно виявляємо противника і завдаємо йому вогневого ураження», – сказав військовий.

Командир додав, що окупанти відновили свої старі позиції на Запорізькому напрямку та планують подальше накопичення своїх сил.

«Значної кількості бронетехніки противника наразі не зафіксовано. Якщо вона і є, то перебуває в зоні, яку ми поки що не можемо контролювати нашими засобами. Противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях. Після накопичення, ймовірно, розпочнеться висування для штурмових дій», – зауважив «РІддік».

Нагадаємо, речник «Легіону Свободи» Костянтин Денисов розповів, що Росіяни активізували наступальні дії у Запорізькій області.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя Запорізька область Україна війна фронт ЗСУ військові росія росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер Словенії підтримав Україну під час Генасамблеї ООН
Прем'єр Словенії заявив, що ігнорування війни в Україні відчинить двері іншим війнам
27 вересня, 22:35
Раніше режим Лукашенка визнав полк Калиновського «екстремістським формуванням»
Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»
25 вересня, 21:13
Росія хоче позбавити українців засобів до існування
Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн
21 вересня, 19:21
Триває 941-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
У момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик завдавання Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні
США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України
20 вересня, 18:38
У центрі Москви сталася стрілянина, пов′язана з бізнес-суперечкою його співвласників
США з усіх сил намагаються врятувати РФ?
19 вересня, 20:35
За словами спікера парламенту, усіх мобілізованих чоловіків віком до 25 років не будуть посилати на штурмові напрямки
Коли Міноборони заборонить мобілізацію чоловіків до 25 років: відповідь Стефанчука
18 вересня, 17:02
Світ може втрапит ив халепу через агресію Кремля
Через дії Росії світовий порядок під загрозою: очільники розвідок зробили тривожну заяву
7 вересня, 15:21
США можуть зірвати передачу іранських балістичних ракет до Росії
Путін хоче іранські ракети для енергетичної війни. Чи буде відповідь США?
4 вересня, 09:55

Події в Україні

Окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій: названо напрямок фронту
Окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій: названо напрямок фронту
Система Patriot від Румунії вже прибула до України
Система Patriot від Румунії вже прибула до України
Росіяни атакували газовоз на Чернігівщині: серед загиблих дитина
Росіяни атакували газовоз на Чернігівщині: серед загиблих дитина
Вугледар: 72-га бригада розповіла про вихід із міста та евакуацію поранених
Вугледар: 72-га бригада розповіла про вихід із міста та евакуацію поранених
У Києві друга за день повітряна тривога тривала менш як 10 хвилин
У Києві друга за день повітряна тривога тривала менш як 10 хвилин
На Донеччині 260 тисяч людей лишилися без водопостачання: названо причину
На Донеччині 260 тисяч людей лишилися без водопостачання: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3446
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1350
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ
1338
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1266
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua