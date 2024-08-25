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Росія активізувала атаки й наступальні дії на одному з напрямків фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія активізувала атаки й наступальні дії на одному з напрямків фронту
РФ намагається брати під вогневий контроль певні ділянки фронту на Запоріжжі
фото: Суспільне

У Запорізькій області росіяни підтягнули резерви – речник «Легіону Свободи»

Росіяни активізували наступальні дії у Запорізькій області. Про це розповів у коментарі «Еспресо» речник «Легіону Свободи» Костянтин Денисов.

«В нашій області (Запорізькій, – «Главком») на лінії бойових дій після певного відносного затишшя росіяни активізували атаки, наступальні дії. Вони там підтягнули резерви, трохи оговтались після того, як «навигрібали» тут. Працює їхня артилерія постійно, авіація. Ви ж бачите, що скидають бомби на лінії бойових дій, б’ють по громадах, які розташовані на лінії бойових дій. Назагал така їхня логіка проглядається – вони намагаються максимально сіру зону посунути в нашу сторону», – розповів речник.

Денисов зауважив, що росіяни й надалі бажають просуватися до адміністративних кордонів Запорізької області.

«Для Запорізької області більше несе загрозу російська авіація і те, що вони постійно сюди сухопутним коридором з Криму до Ростова  женуть техніку, боєприпаси, особовий склад, проводять тренування і надалі їх скеровують. Піхотні атаки, проведення активної мілітаризації суспільства, вербування у свої квазівійськові формування. Ми ж чудово розуміємо, якщо людей набирають і видають їм зброю, то рано чи пізно вони підуть в атаку», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Сили оборони України під час контрнаступальних дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове – Кремінна. Тим часом російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська.

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Теги: Запорізька область Запоріжжя Україна ЗСУ війна росія росіяни

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