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Прем'єр Словенії заявив, що ігнорування війни в Україні відчинить двері іншим війнам

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Прем'єр Словенії заявив, що ігнорування війни в Україні відчинить двері іншим війнам
Лідер Словенії підтримав Україну під час Генасамблеї ООН
фото з відкритих джерел

Прем'єр Словенії підкреслив важливість відповідної реакції світу на війну в Україні

27 вересня 2024 року прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб виступив на Генеральній асамблеї ООН, підкресливши важливість міжнародної спільноти у вирішенні конфлікту в Україні. Він заявив, що «ігнорування війни в Україні є неприпустимим» і закликав до активних дій для підтримки України в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

Голоб також акцентував увагу на необхідності дотримання міжнародного права та прав людини, наголошуючи на важливості колективних зусиль для досягнення миру. Він взяв участь у відкритій дискусії, присвяченій Україні, в рамках свого виступу на Генасамблеї, де обговорювались питання глобальної безпеки і підтримки держав, які постраждали від агресії​.

«Якщо дозволимо цій агресії пройти, ми відчинимо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу», – додав глава словенського уряду.

Він також наголосив, що Радбез ООН необхідно реформувати. Це пов'язано з тим, що п'ять постійних членів зловживають правом вето, для них особисті інтереси першому місці.

«Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародного співтовариства. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми маємо забезпечити справедливий розподіл місць», – зазначив Голоб.

Нагадаємо, у липні Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів відбулося у британському місті Вудсток.

До слова, Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, ухвалила головний документ Саміту майбутнього – «Пакт заради майбутнього». Цей документ, що визначає шляхи розв'язання глобальних проблем, був схвалений попри активний опір з боку Росії, яка намагалася заблокувати його прийняття. 

Нагадаємо, грузинська делегація очолювана прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй не аплодувала словам президента США Джо Байдена про необхідність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні.

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Теги: міністр незалежність Радбез ООН Україна Словенія

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