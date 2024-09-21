Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 640920 (+1440) осіб,
- танків ‒ 8746 (+21) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од.,
- артилерійських систем – 18270 (+58) од.,
- РСЗВ – 1193 (+4) од.,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3125 (+10).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 21 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 941-й день повномасштабної війни в Україні.
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