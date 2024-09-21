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Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 941-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 640920 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 8746 (+21) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од.,
  • артилерійських систем – 18270 (+58) од.,
  • РСЗВ – 1193 (+4) од.,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3125 (+10).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 21 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 21 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
    до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 21 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 21 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 941-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна ЗСУ втрати військові окупанти росія росіяни Україна Генштаб Повітряні сили ЗСУ

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