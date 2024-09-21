Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 941-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 640920 (+1440) осіб,

танків ‒ 8746 (+21) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од.,

артилерійських систем – 18270 (+58) од.,

РСЗВ – 1193 (+4) од.,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),

крилаті ракети ‒ 2593 (+0) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од.,

спеціальна техніка ‒ 3125 (+10).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 21 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 вересня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 21 вересня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 941-й день повномасштабної війни в Україні.