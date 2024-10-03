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Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи
Посол заявив, що Україні потрібно боєприпаси калібру 155 міліметрів
фото з відкритих джерел

Посол розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи

Посол України у Чехії Василь Зварич заявив, що більше третини з 500 тис. боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні. Про це повідомляє ČTK.

Зварич зауважив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються. Водночас, за його словами, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Особливо українським бійцям потрібні боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Посол наголосив, що чеська ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів:

«Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру».

Нагадаємо, високопоставлені чиновники із Пентагону пропонували американському президенту Джо Байдену передати українським захисникам снаряди із зарядом білого фосфору, одна не для атак по росіянах та їх техніці, а для створення димових завіс та освітлення ділянок фронту у нічний час. 

До слова, на початку літа у графіку постачання боєприпасів за чеською ініціативою були просадки, однак нині передача озброєння відбувається за запланованим графіком та вчасно. 

За даними Handelsblatt, Україна отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Частина озброєння була з чеської ініціативи з постачання боєприпасів, а також зі США. 

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Теги: боєприпаси посол Україна війна Чехія озброєння зброя

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