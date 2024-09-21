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Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн
Росія хоче позбавити українців засобів до існування
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити

Збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice.

«Ми виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди». До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру», – пояснив

За його словами, відтоді Росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це і «Шахеди», і «Іскандери», і ракети тактичної авіації, і ракети морського та наземного базування.

«Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика Росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово-політичним керівництвом Російської Федерації», – пояснив представник Офісу генпрокурора.

Як зазначив Юрій Бєлоусов, Росія хоче позбавити українців засобів до існування. Вона намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити.

Він додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

«Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно», – підсумував Юрій Бєлоусов.

Нагадаємо, російські окупанти планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів для збільшення вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій.

До слова, ворог вивіз понад 80 тис. тонн українського зерна  із тимчасово окупованої Донеччини.

Як повідомлялося, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

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Теги: росія Одеса політика зерно прокурор Миколаїв Україна злочин

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