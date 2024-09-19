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Петро Олещук Політолог

США з усіх сил намагаються врятувати РФ?

glavcom.ua
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У центрі Москви сталася стрілянина, пов′язана з бізнес-суперечкою його співвласників
фото з відкритих джерел

«Гниле трухляве тіло імперії завалиться від першого ж серйозного вітру»

У центрі Москви біля Кремля була стрілянина – спроба рейдерського захоплення офісу компанії Wildberries за участю «кадирівців». Вбили двох охоронців.

От така «міцна» путінська держава. Такий там «порядок». А по факту – клановий феодалізм, який і виступає основою державної системи. Таке утворення все одно не переживе серйозних випробувань.

Сумна іронія у тому, що зараз США з усіх сил намагаються врятувати московську державу «для себе, на майбутнє». Щоб купувати там дешеві ресурси в обмін на товари. Тому це утворення треба рятувати. У тому числі – і ціною тисяч українських життів.

Але все одно не врятують.

Скільки би вони не обнімалися з представниками родини Навальних, які обіцяють різноманітні «кари» російським «деколонізаторам», скільки б не просували нову «Perestroyka».

Гниле трухляве тіло імперії завалиться від першого ж серйозного вітру, і тоді всі міжнаціональні, релігійні та соціальні суперечності вилізуть на поверхню. І ніхто цього монстра не врятує.

Більше того, усі ці зусилля з порятунку монстра лише зроблять його падіння більш руйнівним.

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Джерело
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Теги: стрілянина росія путінський режим

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