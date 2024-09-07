Через дії Росії світовий порядок під загрозою: очільники розвідок зробили тривожну заяву

Очльники розвідок наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими зіштовхуються їхні країни

Росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі. Це ставить під загрозу світовий порядок від часів Холодної війни. Про це йдеться у статті глави МІ6 Річарда Мура та керівника ЦРУ Білла Бернса для Financial Times.

Зазначається, що очльники розвідок наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими зіштовхуються їхні країни.

«Ми продовжуємо працювати разом, щоб перервати безрозсудну диверсійну кампанію по всій Європі, яку веде російська розвідка, і цинічне використання нею технологій для поширення брехні та дезінформації з метою вбити клин між нами», – заявили глави МІ6 і ЦРУ.

Наразі їхні відомості діють разом у протистоянні агресії Росії та війні Путіна проти України.

«Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН та світових норм. Ми й далі допомагатимемо нашим хоробрим, рішучим партнерам з української розвідки. Пишаємося цим і захоплюємося стійкістю, інноваціями і завзяттям України», – ідеться в повідомленні.

Зокрема, війна продемонструвала вплив технологій на полі бою.

«Війна в Україні стала першою, на якій було поєднано програмне забезпечення з відкритим кодом з передовими технологіями на полі бою, використовуючи комерційні та військові супутникові знімки, безпілотники, кібервійни високої та низької складності, соціальні мережі, розвіддані з відкритих джерел, інформаційні операції, а також людську та радіотехнічну розвідку - з такою неймовірною швидкістю та в таких масштабах», – підкреслюється у статті.

Крім Росії загроза йде від Китаю, який вони назвали «головним розвідувальним і геополітичним викликом XXI століття», та відродження ІДІЛ.

Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля.