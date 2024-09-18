Коли Міноборони заборонить мобілізацію чоловіків до 25 років: відповідь Стефанчука

За словами спікера парламенту, усіх мобілізованих чоловіків віком до 25 років не будуть посилати на штурмові напрямки

Збройні сили не будуть мобілізувати людей від 18 до 25 років

До кінця тижня Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу.

За словами спікера парламенту, було проведено велику нараду з військовим керівництвом країни, зокрема Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ, на якій вирішили ухвалити це стратегічно правильне рішення, аби не послабити обороноздатність країни.

«Насамперед Збройні сили не будуть призивати, мобілізувати людей від 18 до 25 років. Це буде викладено в їхньому (Міноборони – «Главком») наказі, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня, – розповів він.

Як зазначив Стефанчук, усіх мобілізованих не будуть посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов’язані з підвищеним ризиком для їхнього життя і здоров’я.

Також спікер Ради зазначив, що влада разом з військовими надалі буде розв'язувати питання ротації та відстрочки. Зокрема, вони міститимуться у новому законопроєкті.

«Щоб вивести людей, які вже були мобілізовані, а на їхнє місце завести інших, навчених, які відповідають вимогам закону про мобілізацію», – сказав голова Ради.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військове командування зупинить мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, допоки Верховна Рада розглядає відповідний законопроєкт.