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Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»
Раніше режим Лукашенка визнав полк Калиновського «екстремістським формуванням»
фото з відкритих джерел

Білорусь звинувачує учасників полку в підготовці та організації терактів на території Білорусі

Білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, який воює в складі Збройних сил України, у Білорусі визнано «терористичною організацією». Про це пише «Еўрарадыё».

Також «терористичними» визначено всі структури полку. Таке рішення за заявою генпрокурора ухвалив Верховний суд Білорусі.

У заяві прокуратури йдеться, що нібито учасники полку причетні до підготовки та організації терактів на території Білорусі.

Переди цим режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка визнав полк Калиновського «екстремістським формуванням».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.

До слова, тимчасовий виконувач обов'язків командира полку імені Кастуся Калиновського Павло Дзядзька Шурмей заявив, що Україна зможе перемогти у війні з Росією, якщо змінить радянські механізми в армії на сучасні та використає слабкості ворога.

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Теги: Білорусь військові війна суд теракт

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