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Розвідка назвала три напрямки можливого наступу окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка назвала три напрямки можливого наступу окупантів
фото ілюстративне

На Херсонщині та у Криму окупанти вестимуть оборону

Кремль не має наміру припиняти війну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська РФ вестиму оборону», – йдеться у повідомленні.

При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ вестимуть оборону.

Крім того, зазначається, що нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців. Кремль планує мобілізувати до армії від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року. 

Раніеш Гайдай розповів, коли може розпочатися новий наступ на Луганщину.

Нагадаємо, що за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів.

Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: розвідка Україна окупанти росія війна

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