Розвідка назвала три напрямки можливого наступу окупантів

На Херсонщині та у Криму окупанти вестимуть оборону

Кремль не має наміру припиняти війну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська РФ вестиму оборону», – йдеться у повідомленні.

При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ вестимуть оборону.

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Крім того, зазначається, що нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців. Кремль планує мобілізувати до армії від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.

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