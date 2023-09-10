Окупанти обстріляли Нікополь: є руйнування
Унаслідок обстрілу пошкоджено комунальне підприємство
Протягом ночі окупанти тричі обстріляли Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає», – йдеться у повідомленні.
В інших населених пунктах Дніпропетровщини – без обстрілів.
Нагадаємо, російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки 10 вересня. 25 дронів було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області.
Триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.
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