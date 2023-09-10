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Окупанти обстріляли Нікополь: є руйнування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікополь: є руйнування
Загиблих та поранених у Нікополі немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок обстрілу пошкоджено комунальне підприємство

Протягом ночі окупанти тричі обстріляли Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає», – йдеться у повідомленні.

В інших населених пунктах Дніпропетровщини – без обстрілів.

Нагадаємо, російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки 10 вересня. 25 дронів було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області.

Триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Теги: Дніпропетровщина обстріл

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