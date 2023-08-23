Атака на Одещину: влада повідомила про влучання

Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу Shahed-136/131

У ніч проти 23 серпня окупанти атакували «Шахедами» південь Одеської області,вдарили по інфраструктурі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону», – повідомив Кіпер.

Начальник ОВА також зазначив, що Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу Shahed-136/131.

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«На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища» – зазначив очільник ОВА .

Кіпер також додав, що на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 23 серпня окупанти вдарили «Шахедами» по півдню Одеської області, а під ранок розпочали обстріл Херсона. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині.