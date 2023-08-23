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Атака на Одещину: влада повідомила про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Одещину: влада повідомила про влучання
Серед цивільного населення постраждалих немає
фото ілюстративне

Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу Shahed-136/131

У ніч проти 23 серпня окупанти атакували «Шахедами» південь Одеської області,вдарили по інфраструктурі. Про  це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.  Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону», – повідомив Кіпер.

Начальник ОВА також зазначив, що Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу Shahed-136/131.

«На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища» – зазначив очільник ОВА .

Кіпер також додав, що на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 23 серпня окупанти вдарили «Шахедами» по півдню Одеської області, а під ранок розпочали обстріл Херсона. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині.

Теги: пожежа окупанти обстріл військові інфраструктура Одещина війна

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