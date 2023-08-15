Ракетна атака на Дніпро: що відомо про постраждалих

Над Дніпропетровщиною збито сім крилатих ракет

Через обстріли виникла пожежа, яка охопила понад 800 кв м

Внаслідок нічної ракетної атаки на Дніпро є двоє поранених. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Тільки-но повернувся з місця «прильотів» по промисловому підприємству у Дніпрі. Поранені дві людини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

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Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

Під час ранкової масованої атаки захисники з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

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Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.