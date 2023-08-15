Ракетна атака на Дніпро: що відомо про постраждалих
Через обстріли виникла пожежа, яка охопила понад 800 кв м
Внаслідок нічної ракетної атаки на Дніпро є двоє поранених. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.
«Тільки-но повернувся з місця «прильотів» по промисловому підприємству у Дніпрі. Поранені дві людини», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.
Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.
Під час ранкової масованої атаки захисники з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.
У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.
Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.
У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.
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