Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві

Постраждалих та руйнувань немає

11 серпня в столиці України пролунали вибухи. На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби слідують на місце», – повідомив Кличко.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, уламки російської ракети впали на території дитячої лікарні у Оболонському районі Києва.

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Нагадаємо, що по всій території України лунає сигнал повітряної тривоги. Вибухи пролунали в Києві.

Також повідомляють про вибухи на Хмельниччині та на Вінниччині.

Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.