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Нічна атака «Шахедів». Окупанти випустили по Україні понад 30 дронів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедів». Окупанти випустили по Україні понад 30 дронів
Українська ППО знищила 25 дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Більшість безпілотників окупанти спрямували на Київщину

Російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки 10 вересня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі завдали масованого удару дронами-камікадзе по Україні. Більшість повітряних цілей летіло у бік столиці. Внаслідок російської атаки у кількох районах Києва зафіксували падіння уламків. У Святошинському та Солом'янському районах виникли пожежі.

У Києві та області працювали українські сили ППО. За повідомленням КГВА, у небі міста було знищено понад 20 повітряних цілей.

У Подільському районі уламки впали на відкриту територію. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий через «гостру реакцію на стрес».

Теги: безпілотник окупанти

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