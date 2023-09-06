Ворожа атака на Одещину: фото наслідків

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі

Минулої доби російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук та показав наслідки ворожої атаки.

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«Одещина. Наслідки нічної атаки», – прокоментував Братчук фото.

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У ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

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Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня Росія вчергове атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе. Під ударом ворожих «Шахедів» знову опинилася Одеська область, там лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ писали про рух російських дронів у напрямку півдня Одещини, жителів Ізмаїльського району закликали перебувати в укриттях.

Вибухи також пролунали у Києві. У столиці працювала ППО.