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Ворожа атака на Одещину: фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожа атака на Одещину: фото наслідків
фото: Сергій Братчук/Telegram

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі

Минулої доби російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук та показав наслідки ворожої атаки. 

«Одещина. Наслідки нічної атаки», – прокоментував Братчук фото.

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У ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня Росія вчергове атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе. Під ударом ворожих «Шахедів» знову опинилася Одеська область, там лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ писали про рух російських дронів у напрямку півдня Одещини, жителів Ізмаїльського району закликали перебувати в укриттях.

Вибухи також пролунали у Києві. У столиці працювала ППО.

Теги: росія Одещина обстріл війна

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