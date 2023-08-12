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Окупанти завдали масованого удару по Очакову: виникла пожежа

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти завдали масованого удару по Очакову: виникла пожежа
Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні
фото: ДСНС

В Очакові виникло займання складського приміщення

У п’ятницю, 11 серпня, російські окупанти завдавали артилерійських ударів по м. Очаків на Миколаївщині. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Так, протягом дня ворог бив по Очакову о 08:10, 08:40, 13:46 та 17:35. Внаслідок ударів відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

За даними ДСНС, пожежа виникла на площі 70 кв. м. Від ДСНС на місці працювали десять вогнеборців, залучено два спецавтомобілі.

Також вдень 11 серпня о 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, о 08:13 та 08:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Миколаївщина окупанти обстріл війна

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