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Дівчинка, яка втратила ноги після обстрілу Краматорська, пробігла півмарафон у Львові (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дівчинка, яка втратила ноги після обстрілу Краматорська, пробігла півмарафон у Львові (фото)
Дівчинка повернулася після реабілітації в США
фото: пресслужба Львівської міської ради

Усього було 15 учасників півмарафону, серед яких 12-річна Яна Степаненко

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла у Львові півмарафон на дистанції – 21 км, 5 км та 1,6 км. У марафоні  взяли участь українські захисники, які зараз лікуються у центрі Незламні. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Організатори марафону цьогоріч запровадили нову дистанцію – «Миля Незламності». Спеціальну дистанцію на півмарафоні протяжністю 70 м пробігли наші Герої-захисники, які отримали поранення на фронті. Всього було 15 учасників, серед яких 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську.

«Я лише нещодавно стала на бігові протези, а зазвичай ходжу на звичайних. Тому лише вчуся бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Та хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги й не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: «Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!», – сказала Степаненко.

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Раніше повідомлялося, після року реабілітації та протезування в США до Львова повернулася сім'я Степаненків. Мама разом з двома дітьми минулого року потрапили під обстріл вокзалу у Краматорську. У вівторок, 29 серпня, вони зустрілися з лікарями, які врятували їхні життя. 

Наталя та Яна Степаненки втратили ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Мама залишилася без лівої кінцівки, а 12-річна Яна втратила обидві ноги. Тепер сім’я житиме у Львові та продовжить реабілітацію в Національному центрі «Незламні».

Потім родина поїхала до США. Рік Степаненки мешкали у місті Сан-Дієго, де мама з донькою проходили реабілітацію та протезування в американській клініці. Дівчинка наново навчилася ходити (на протезах – «Главком»), вже відвідує школу, їздить на велосипеді та подорожує.

Теги: обстріл поранення війна реабілітація

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