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Генштаб закликає ігнорувати участь у псевдовиборах на окупованих територіях

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Генштаб закликає ігнорувати участь у псевдовиборах на окупованих територіях
Генштаб закликає ігнорувати участь у псевдовиборах та уникати призову до окупаційного війська
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупаційна влада використає «вибори »з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів, щоб змусити вступити українців до окупаційної армії

Триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Обстріли України

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам’янка Запорізької області, Архангельське Херсонської області. Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.

Псевдовибори на окупованих територіях

10 вересня 2023 року, на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних виборів голів та депутатів місцевих рад. Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних “керманичів” захоплених територій.

Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участь місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора.

Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Теги: війна окуповані території обстріл

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