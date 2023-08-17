Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі

Ракетного удару було завдано на світанку

Вибухи прогриміли в Новомосковському районі

У четвер, 17 серпня, під ранок російські окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило», – написав він у соцмережі.

У результаті ворожих ударів без світла залишилися 10 тис. людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

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Інші наслідки атаки нині уточнюються.

Нагадаємо, 16 серпня пообіді російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області. У результаті сьогоднішньої атаки загинув 18-річний юнак. Також ще четверо людей постраждали. Серед них дитина.

Триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

За уточненою інформацією, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено дві крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА Shahed-136/131.