Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів

Військові повернули позиції в Чернігові та взяли в полон двох військових РФ

Військові повернули позиції в Чернігові та взяли в полон двох військових РФ

Один із полонених – начальник штаба в/ч 41659

Українським військовим та Нацгвардійцям вдалося повернути свої позиції під час боїв за Чернігів. Як повідомляє пресцентр Нацгвардії, двох російських окупантів взято в полон, один з яких – начальник штаба в/ч 41659.

«Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них – начальник штаба в/ч 41659», – йдеться в повідомленні.

26 лютого російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів». Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ завдали ракетного удару по колоні противника. У результаті підрозділи армії РФ зазнали втрат: знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.

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