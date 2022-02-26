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    Події в Україні

    Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів

    Військові повернули позиції в Чернігові та взяли в полон двох військових РФ - Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів
    Військові повернули позиції в Чернігові та взяли в полон двох військових РФ
    фото: Нацгвардія

    Один із полонених – начальник штаба в/ч 41659

    Українським військовим та Нацгвардійцям вдалося повернути свої позиції під час боїв за Чернігів. Як повідомляє пресцентр Нацгвардії, двох російських окупантів взято в полон, один з якихначальник штаба в/ч 41659.

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    Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів
    Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів
    Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів
    Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів

    «Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них – начальник штаба в/ч 41659», – йдеться в повідомленні.

    26 лютого російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів». Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ завдали ракетного удару по колоні противника. У результаті підрозділи армії РФ зазнали втрат: знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.

    Також на Чернігівщині чоловік кинувся під російський танк, щоб зупинити його (відео).

    Крім того сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус: є жертви.

    СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

    Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

    Читайте таакож: «Мамо, тато, я не хотів сюди їхати»: що кажуть полонені окупанти (відео)


    Теги: окупанти СБУ ЗСУ полон військові Чернігів
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    Оборона Чернігова. Збройні сили відбили атаку та взяли у полон окупантів