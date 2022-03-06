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    Події в Україні

    Під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних – «Радіо Свобода»

    Жителі Ірпені змушені були ховатися від обстрілів під мостом - Під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних – «Радіо Свобода»
    Жителі Ірпені змушені були ховатися від обстрілів під мостом
    фото з відкритих джерел

    Вогонь, імовірно, вівся з мінометів

    На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

    За його даними, щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

    Вогонь, імовірно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини. Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.

    Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

    Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

    Як повідомляв «Главком», в Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Мова про сотні полонених окупантів.

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    Теги: окупанти Валентин Бадрак Свобода радіо мова військові Ірпінь Буча радник час Васильків Олексій Арестович
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    Під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних – «Радіо Свобода»