Під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних – «Радіо Свобода»

Жителі Ірпені змушені були ховатися від обстрілів під мостом

Вогонь, імовірно, вівся з мінометів

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

За його даними, щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

Вогонь, імовірно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини. Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

Як повідомляв «Главком», в Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Мова про сотні полонених окупантів.