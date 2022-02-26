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    Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української

    Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового - Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української
    Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового
    Фото: facebook.com/dsszzi

    Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас

    Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснює, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

    Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового. Крім того, техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

    • Коса лінію на кузові – на Херсон;
    • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці); Нині така техніка з-під Сум їде на Київ;
    • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ і Краматорськ;
    • Коло – для мобільного резерву.

    Що робити, якщо побачили окупаційну техніку?

    Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті «Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine».

    Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте в соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

    Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

    Теги: окупанти ЗСУ війна укриття
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    Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української