Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснює, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового. Крім того, техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Коса лінію на кузові – на Херсон;

Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці); Нині така техніка з-під Сум їде на Київ;

Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ і Краматорськ;

Коло – для мобільного резерву.

Що робити, якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті «Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine».

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте в соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.