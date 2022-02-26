Як завадити ворогу пересуватися Україною: поради Збройних сил

Близько трьох тисяч російських військових – це втрати армії ворога за останніми даними

Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки

Збройні сили України, Національна поліція, Національна гвардія, СБУ та інші правоохоронні структури закликають українців допомогти побороти РФ, передає пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

«Ми, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури, віддаємо за вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти побороти цю нечисть!», – ідеться в дописі.

Так, для недопущення просування ворога по українській території:

якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки;

якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти;

якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його... Новий виросте на кістках окупанта;

у кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.

Власникам зброї з оптичними прицілами не обов'язково у відкриту йти на ворога, можна стріляти з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.

Також слід знімати вказівники на місцевості, «всі ви орієнтуєтесь, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимось – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога», – ідеться в повідомленні.

Мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо, необхідно засипати землею, заливати смолою, знищувати будь-яким чином.

Якщо є інформація, що ворог на підході, слід палити солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

«Будь-яка допомога зараз важлива!!! Слава Україні, Героям Слава – вітаємося тільки так, нехай чують, куди приїхали по смерть!!!! Поширюйте цей пост, разом ми сила!», – закликали військовослужбовці та силовики.

СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

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