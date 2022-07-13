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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту на Донеччині

    Окупанти обстріляли завод&nbsp;Zeus Ceramica у Слов'янську - Окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту на Донеччині
    Окупанти обстріляли завод Zeus Ceramica у Слов'янську
    фото: Павло Кириленко

    Руйнація заводу завдасть серйозний удар по економіці регіону, зазначив голова Донецької ОВА

    Російські війська обстріляли завод з виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна», – написав він.

    Кириленко зазначив, що руйнація такого заводу завдасть серйозний удар по економіці регіону.

    «Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять», – додав він.

    Завод був створений у 2003 році. Zeus Ceramica експортував 30% продукції на міжнародний ринок, активно співпрацював з Європою, Канадою і США.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту на Донеччині