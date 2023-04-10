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Окупанти перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі в Бахмуті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі в Бахмуті
Генерал Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

ЗСУ виснажують елітні підрозділи армії РФ та «вагнерівців»

Ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції. Про це повідомляє командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Наші мужні воїни своїми діями виснажили «вагнерівців», тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи», – розповів Сирський.

Він наголосив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

«Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована», – повідомив Сирський.

Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку
Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку

Відомо, що вчора Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Генерал також зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку.

Сирський відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Нагадаємо, що Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків приватної військової компанії «Вагнера».

Раніше воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута.

До слова, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: ЗСУ Бахмут росія

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