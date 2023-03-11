Навіщо РФ витрачає мільярди на непотрібні лінії оборони? Відповідь ISW

Тилові укріплення є частиною пропагандистської мети щодо демонізації України

Росіяни вливають великі кошти в будівництво оборонних ліній у Бєлгородській і Курській областях РФ. Це є інформаційною операцією, яка має на меті демонізувати Україну та створити видимість загрози для російського населення. Водночас будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить, що окупанти невпевнені у своїй спроможності утримувати захопленні території на півдні України. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Як ідеться у звіті, армія РФ продовжує встановлювати оборонні лінії в тилових районах далеко від реальної лінії фронту, а також у самій Росії, де, ймовірно, не будуть вестися бойові дії.

Зокрема, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив 9 березня, що російська влада завершила будівництво «засічної лінії» укріплень уздовж кордону з Україною. За його словами, російські війська повинні виділити сили для захисту цієї системи укріплень у випадку нападу України на Бєлгородську область. Гладков також звітував, що російські посадовці витратили 10 млрд рублів (приблизно 132 млн дол.) на будівництво оборонної лінії, що, як вважають аналітики, є марною тратою коштів на тлі обговорень про спроможність Росії фінансувати війну в Україні.

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Також Генеральний штаб ЗСУ 10 березня повідомив, що російські війська продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною.

Крім того, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов того ж дня заявив, що російські війська будують оборонну лінію в Криму. Як зазначили фахівці, укріплення в Криму розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доцільними в інших місцях України.

Зазначається, що російські чиновники в Курській і Бєлгородській областях, ймовірно, будують оборонні укріплення задля інформаційних операцій, які покликані зобразити Україну як загрозу російським територіям, щоб представити війну в Україні як життєво необхідну для РФ.

Аналітики вважають, що продовження будівництва російських укріплень у Криму може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності втримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.

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Наразі фахівці не спостерігають розгортання російських військ на жодній із цих оборонних ліній, а тому укріплення поки що не є важливими для російських операцій в Україні.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW