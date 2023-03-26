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Вибух у Тульській області РФ: росіяни озвучили причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибух у Тульській області РФ: росіяни озвучили причину
Наслыдки вибуху в Киреєвську
фото: Telegram / Осторожно, новости

Кількість постраждалих унаслідок інциденту зросла до трьох

Сьогодні, 26 березня, у місті Киреєвську Тульської області РФ прогримів потужний вибух. Як заявила влада, там спрацювала їхня протиповітряна оборона та нібито збила український безпілотник. Про це повідомляє «Риа Новости» із посиланням на російське міністерство оборони.

За повідомленням міноборони РФ, комплекс РЕБ «Поле-21» нібито вплинув на ударний український дрон. Він упав у районі Киреєвська через виведену з ладу систему навігації.

Також відомство окупантів заявило, що російські засоби ППО в Тульській області забезпечують надійне прикриття цього напрямку.

Як пише «Риа Новости», кількість постраждалих унаслідок потужного вибуху зросла до трьох. Один чоловік самостійно звернувся до лікарні.

Нагадаємо, що 26 березня безпілотник упав за 200 км від Москви, у місті Киреєвську Тульської області РФ. Тоді повідомлялося про двох поранених та руйнування трьох житлових будинків.

Російські пропагандисти заявляли про нібито падіння безпілотника Ту-141 «Стриж», який є як на озброєнні як Росії, так і України.

До слова, раніше у російській Бєлгородській області, що межує з Україною, прогриміли вибухи. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що було збито три ракети

Теги: вибух Міноборони РФ безпілотник росіяни росія

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