Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW

Російський ракетний арсенал виснажується

Російські війська можуть змінити тактику завдання ракетних ударів по Україні, зосередившись на українських військових об'єктах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними аналітиків, загальна кількість російських ракетних ударів зменшується, що свідчить про виснаження запасів високоточних ракет.

Експерти зазначили,що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький також заявив, що російські війська можуть переорієнтувати свої удари на українські військові об'єкти та місця зосередження сил, продовжуючи завдавати ударів українській енергетичній інфраструктурі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За оцінкою ГУР, наразі у Росії залишилося лише 15% запасів високоточної зброї, що були до 24 лютого 2022 року, а крилатих ракет «Калібр», Х-101 та Х-555 менше 10% від загальних запасів.

За словами Скибицького, російські сили не можуть проводити атаки частіше, ніж два рази на місяць через необхідність економії ракет (восени минулого року вони проводили великі повітряні атаки з більшою частотою - приблизно раз на тиждень).

Аналітики ISW раніше також оцінювали, що російський ракетний арсенал виснажується, що може обмежити частоту та інтенсивність ударів.

Як повідомлялося, увечері 23 березня Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59