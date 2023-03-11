На Київщині держреєстратори допомагали росіянам обходити санкції

Підозрювані змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств

Дії реєстраторів дали можливість уникнути примусового вилучення майна товариств, власниками яких є громадяни РФ

На Київщині судитимуть двох державних реєстраторів, які змінювали дані в електронній системі на користь резидентів РФ. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Розслідуванням встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств. З метою уникнення санкцій кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб нібито ставали громадяни України.

Обвинувачена, яка раніше вже була позбавлена права працювати з Єдиним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підшукувала осіб, які потребують її послуг. Всі зміни в інформаційні системи вносилися під ключем її спільника.

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Дії обвинувачених дали можливість уникнути примусового вилучення майна товариств, які здійснюють діяльність на території України, а власниками яких залишаються громадяни РФ.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно державних реєстраторів за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем (ч. 2 ст. 361 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

До слова, Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад $58 млрд.

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Україні інформацію про російські активи вдається отримувати із самої Росії. Джерела з різних груп російського впливу надають інформацію про майно росіян.