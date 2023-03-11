Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині держреєстратори допомагали росіянам обходити санкції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині держреєстратори допомагали росіянам обходити санкції
Підозрювані змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств
фото ілюстративне

Дії реєстраторів дали можливість уникнути примусового вилучення майна товариств, власниками яких є громадяни РФ

На Київщині судитимуть двох державних реєстраторів, які змінювали дані в електронній системі на користь резидентів РФ. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств. З метою уникнення санкцій кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб нібито ставали громадяни України.

Обвинувачена, яка раніше вже була позбавлена права працювати з Єдиним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підшукувала осіб, які потребують її послуг. Всі зміни в інформаційні системи вносилися під ключем її спільника.

Дії обвинувачених дали можливість уникнути примусового вилучення майна товариств, які здійснюють діяльність на території України, а власниками яких залишаються громадяни РФ.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно державних реєстраторів за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем (ч. 2 ст. 361 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

До слова, Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад $58 млрд.

Україні інформацію про російські активи вдається отримувати із самої Росії. Джерела з різних груп російського впливу надають інформацію про майно росіян.

Читайте також: В Україні націоналізовано активи російських олігархів: названо підприємства
Теги: росія прокуратура санкції війна Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ображена Росія вигадала, за що ввести санкції проти громадян ЄС
Ображена Росія вигадала, за що ввести санкції проти громадян ЄС
9 березня, 21:12
Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу
Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу
Сьогодні, 00:55
Докази «недостатні»: адвокати підсанкційних росіян пишуть листи європарламентарям
Докази «недостатні»: адвокати підсанкційних росіян пишуть листи європарламентарям
9 березня, 23:00

Новини

Наслідки ракетної атаки: скільки киян досі без тепла
Наслідки ракетної атаки: скільки киян досі без тепла
На Київщині держреєстратори допомагали росіянам обходити санкції
На Київщині держреєстратори допомагали росіянам обходити санкції
До столиці України прибула прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін
До столиці України прибула прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін
До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії
До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії
Ракетна атака на Київ: яка ситуація з опаленням та водопостачанням
Ракетна атака на Київ: яка ситуація з опаленням та водопостачанням
У столичному метро курсуватиме патріотичний арт-поїзд. Кличко показав фото
У столичному метро курсуватиме патріотичний арт-поїзд. Кличко показав фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
13K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
8047
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
7610
Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту