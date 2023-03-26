Росія має всі шанси перетворитися на Верхню Вольту без ракет

Замість того, щоб зафіксувати збитки, ця маленька пародія на Йосипа Віссаріоновича продовжує нагнітати градус

Ми ще за свого життя побачимо остаточну катастрофу імперії

Тактичну ядерну зброю Росія розмістить у Білорусі. У сховищі лежатиме, щоб нікому не кортіло, як сказав геній усіх часів і народів, великий президент, об'єднувач земель росіян, завойовник Криму президент Путін.

Війна з НАТО тепер планується на території Білорусі.

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У принципі, що більше дурниць робитиме Путін, то раніше світові стане зрозуміло, що зачищати територію, населену агресивними аніка-воїтелями, треба до ґрунту. До асфальту та ще на метр під нього.

Роззброювати, денацифікувати...

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Замість того, щоб зафіксувати збитки, ця маленька пародія на Йосипа Віссаріоновича продовжує нагнітати градус.

Правильні пацани не здаються, правильні пацани йдуть до кінця. Не до свого кінця – до загального.

Не те, щоб мені було їх шкода – нікого там не шкода, нікого – але з цікавістю шукаю очима хоч одного сміливця з табакеркою. Не міг він вивести нову породу людей? Це ж неможливо, правда?

Кожен новий крок тільки погіршує поточне положення та унеможливлює відкат назад. Не можна двічі увійти до тієї ж річки. Не можна повернути фарш назад. Думаю, що ми за свого життя побачимо остаточну катастрофу імперії.

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Я не вірю в розпад, але я бачу, що Росія має всі шанси перетворитися на Верхню Вольту. І без ракет. Відберуть ракети.