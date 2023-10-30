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Окупанти обстріляли кладовище в передмісті Херсона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти обстріляли кладовище в передмісті Херсона
Росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка

Росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці. Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель – поранений. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу.

Нагадаємо, близько опівночі російська окупаційна армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.

Раніше російські окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні, поранено семеро людей.

До слова, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.

Теги: окупанти війна обстріл кладовище Херсон

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