У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів

Головними експонатами є російські розвідувальні та ударні безпілотники

У головному корпусі Музею війни у Києві відкрили виставку «Загроза з неба». Основними експонатами є збиті Силами оборони України російські розвідувальні, а також ударні дрони, якими окупанти атакують українські міста, пише Головне управління розвідки Міноборони.

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Зазначається, що частину предметів для експозиції надала воєнна розвідка України.

«Ми розуміємо, що ворог прагне знищити українців, знищити нашу ідентичність. Тому боротьба з рф йде на багатьох ділянках, зокрема й в культурному житті», – заявив на відкритті виставки представник ГУР Євгеній Єрін.

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Директор Музею війни Юрій Савчук зазначив, що «Загроза з неба» – проєкт-застереження про небезпеку, яку несуть для українців ворожі безпілотники.

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Виставка збитих дронів у Музеї війни

Підвішені до стелі смертоносні дрони росії у темній музейній залі підсвічуються променями прожекторів, які символізують українську систему ППО. На мультимедійних екранах – ексклюзивні кадри наслідків московських повітряних атак.

Нагадаємо, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. На його думку, погана видимість може вплинути й на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА.