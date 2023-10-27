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У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
фото: ГУР Міноборони/Telegram

Головними експонатами є російські розвідувальні та ударні безпілотники

У головному корпусі Музею війни у Києві відкрили виставку «Загроза з неба». Основними експонатами є збиті Силами оборони України російські розвідувальні, а також  ударні дрони, якими окупанти атакують українські міста, пише Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що частину предметів для експозиції надала воєнна розвідка України.

«Ми розуміємо, що ворог прагне знищити українців, знищити нашу ідентичність. Тому боротьба з рф йде на багатьох ділянках, зокрема й в культурному житті», – заявив на відкритті виставки представник ГУР Євгеній Єрін.

Директор Музею війни Юрій Савчук зазначив, що «Загроза з неба» – проєкт-застереження про небезпеку, яку несуть для українців ворожі безпілотники.

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Виставка збитих дронів у Музеї війни

Підвішені до стелі смертоносні дрони росії у темній музейній залі підсвічуються променями прожекторів, які символізують українську систему ППО. На мультимедійних екранах – ексклюзивні кадри наслідків московських повітряних атак.

Нагадаємо, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. На його думку, погана видимість може вплинути й на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА.

Теги: окупанти Київ Міноборони музеї безпілотник ГУР

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