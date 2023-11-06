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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів

glavcom.ua
ЗСУ підтвердило ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі
скріншот з відео

Розгорнутіше про ракетний удар по Керчі 4 листопада

Командувач Повітряних Сил Олещук уже заявив, що по результатам цієї атаки підтверджено ураження одного ракетного корвета проекту 22800 «Каракурт», котрий міг стояти в доку. І заодно натякнув на використання французьких крилатих ракет SCALP-EG.

Це не означає, що тепер у росіян різко стало менше можливостей обстрілювати Україну ракетами «Калібр».

Ну хоча б тому, що своє ракетоносне «ядро», котре використовувалось для ракетних ударів – 2 фрегати проекту 11356. 3 корвети проекту 21631 «Буян-М» та 4 субмарини проекту 636.6 – станом на 2 листопада 2023 року рашисти тримали в Новоросійську (про що свідчать супутникові знімки у відкритому доступі).

Ну а ті «Каракурти», які стояли на заводі «Залив» – ще не числяться в строю ЧФ РФ.

Нюанс в тому, що кораблі проекту «Каракурт» на заводі «Залив» окупанти планували використати для формування т.зв. «Азовського військово-морського району» в тимчасово окупованому Маріуполі, і саме «Каракурти» мали бути «ядром» цієї флотилії.

Акцент на ударах саме по судноремонтним потужностям може вказувати на задум наших військових перетворити тимчасово окупований Крим та навколишні води Чорного моря на суцільну «зону закритого доступу» для надводних кораблів ЧФ РФ, щоб ті фізично не могли перешкоджати торгівельному судноплавству в порти «Великої Одеси», ну і щоб стартовий район для пусків «Калібрів» розміщувався якомога подалі від наших берегів.

Водночас «зони закритого доступу» не існує і для російської морської авіації. Тому не виключені нові провокації рашистів із скиданням донних авіаційних мін типу МДМ-3 зі своїх літаків на маршрут прямування суден у наші чорноморські порти.

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Джерело
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Теги: флот Крим окупанти

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Іван Киричевський

Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів
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