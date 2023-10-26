Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ

Рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року

Українська сторона призупинила роботу нового «зернового» коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін. Про це заявила київська консалтингова компанія «Барва Інвест».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що напередодні АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на «вибухову загрозу», що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники активізували тактичну авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря.

До відома, розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів.