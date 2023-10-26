Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
Рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року
Українська сторона призупинила роботу нового «зернового» коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін. Про це заявила київська консалтингова компанія «Барва Інвест».
«Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено», – йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначається, що напередодні АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.
«Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на «вибухову загрозу», що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники активізували тактичну авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря.
До відома, розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів.
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