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Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
фото ілюстративне

Рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року

Українська сторона призупинила роботу нового «зернового» коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін. Про це заявила київська консалтингова компанія «Барва Інвест».

«Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що напередодні АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.

«Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на «вибухову загрозу», що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники активізували тактичну авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря.

До відома, розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів.

Читайте також: Зерновий коридор. Ми перехопили ініціативу
Теги: окупанти війна зерно море

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