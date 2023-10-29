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ЗСУ відбили штурми окупантів на кількох напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ відбили штурми окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби на фронті відбулось 40 бойових зіткнень

Триває 613-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 57 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти атакували Україну 5 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі БпЛА знищено. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 29 жовтня.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Голишівське, Кіндратівка, Олександрія, Тур'я, Грабовське, Рясне Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Синьківки та Новоосинового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Ласточкине, Тоненьке, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 12 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Ромашкове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та 6 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми. 

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.

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Теги: окупанти авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння Олександрія населення ворог Вугледар

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