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Скільки льотчиків втратила Росія за період повномасштабної війни: статистика BBC

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки льотчиків втратила Росія за період повномасштабної війни: статистика BBC
На підготовку кожного російського пілота потрібно не менше шести років та понад $3 млн
фото з відкритих джерел

За час наступу Сил оборони в Запорізькій області армія Росії втратила щонайменше семеро льотчиків

За час великої війни Росія втратила щонайменше 197 військових льотчиків. Про це сказано у дослідженні російської філії служби BBC.

Журналісти наголошують, що це «штучні» фахівці, а на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років та понад $3 млн.

Також BBC заявляє, що за час наступу Сил оборони в Запорізькій області армія Росії втратила щонайменше семеро льотчиків, включаючи полковника Віталія Табачникова, який керував ударним вертольотом Ка-52, а також командира вертолітної ланки майора Григорія Азанова.

До цього числа не входять 13 загиблих льотчиків, яких знищили терористи групи «Вагнера» під час повстання наприкінці червня 2023 року.

Нагадаємо, Російські загарбники збили власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака Запорізької області. Це один з найсучасніших літаків Росії. Як зазначає розвідка, Росія втратила близько 90 літаків з нерухомим крилом з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

До слова, 20 жовтня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в аеропорту столиці Таджикистану. Повідомлялося, що загоряння літака сталося в одному з двигунів під час зльоту. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів. Причина аварії – руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун.

23 вересня в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Причиною аварії літака стала несправність бака.

Теги: війна окупанти пілот винищувач

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