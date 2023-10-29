Зеленський анонсував важливі для України кроки у листопаді та грудні

Україна очікує на нові оборонні пакети та розвиток відносин із Європейським Союзом

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 613-го дня війни звернувся до народу. Він підбив підсумки саміту на Мальті та подякував рятувальникам, котрі працюють під постійними російськими обстрілами.

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«Бажаю здоров’я, дорогі українці, українки!

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Перше – є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті – зустрічі радників щодо Формули миру. Погоджено заяву співголів саміту – базову й таку, що єднає. Це правильний сигнал. Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України та всіх країн і народів, які можуть зазнати агресії.

Друге – уже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом, до речі. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною.

І третє – це наша вдячність. Важливо ніколи не забувати, як багато людей – різних людей – докладають своїх зусиль для захисту нашої держави й українців, для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного й кожної з нас. Тільки за цей день російські окупанти завдали жорстоких ударів по нашій Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запорізькій області. Були також і ракети, дрони. Я дякую всім нашим воїнам ППО! Дякую кожному й кожній у силах безпеки й оборони України! А особливо я хочу відзначити сьогодні саме тих наших людей – у різних регіонах України, – які попри всі складнощі прибувають у будь-який час доби на місця обстрілів, ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали, розміновують територію, гасять пожежі, рятують людей, фіксують докази російського терору. Це всі наші працівники ДСНС, всі наші лікарі, працівники екстреної допомоги, комунальники, наші волонтери, наші поліцейські, слідчі та криміналісти, прокурори, наші сапери, піротехніки. Всі, хто допомагає. Я дякую вам!

Окремо я хочу подякувати всьому складу ДСНС України в Херсонській області, а особливо тим, хто працює в місті Берислав та в інших містах і селах, по яких постійно б’ють окупанти. Бомби, артилерія… Але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги. Капітан Микола Ільчишин, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України в Херсонській області. Олександр Чайка, головний майстер-сержант, командир відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини. Євгеній Шатайло, водій, сержант служби цивільного захисту. Дякую за вашу сміливість, за вашу відданість Україні!

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Запорізька область. ДСНС регіону – дякую всім вам, кожному й кожній, хто працює заради людей! Особливо відзначу сержанта Андрія Ніколаєнка, майстер-сержанта Олексія Свертнєва, майора Віталія Шеремета й підполковника Назара Кутового. Наші пожежники. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!

Хмельницька область, по якій російські війська цілять ракетами й «шахедами»… Я хочу відзначити роботу 18-ї та 21-ї державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України в Хмельницькій області. А особливо – Сергій Лихолат, пожежник-рятувальник, сержант. Також Олег Михайлюк, майстер-сержант, теж пожежник-рятувальник. Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу. Сергій Бондарук, головний майстер-сержант, командир відділення. Дякую вам!

Рятувальники, які працюють на Харківщині. Зокрема, 44-та та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначились сержант Сергій Горбенко, майстер-сержанти Олексій Кузуб та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую, хлопці, за вашу відданість справі!

Дякую всім нашим людям, кожному й кожній, хто пам’ятає, що головне – це дбати про Україну, про українців, одне про одного. Знайти своє місце в народному опорі російській агресії. Битися заради України. Працювати заради України. Додавати щось своє до спільного результату українців.

Слава всім, хто не осторонь! Це так важливо! Слава нашим воїнам! Слава Україні!»

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Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, на Мальті розпочався третій мирний саміт щодо України.

До слова, Володимир Зеленський під час зустрічі щодо української «формули миру» на рівні радників і спеціальних представників, що відбулася на Мальті, заявив, що є необхідність об'єднатись, щоб створити спільний план реалізації «формули миру».