На Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії – Енергоатом

Після деокупації ЗАЕС усі рашисти будуть відповідати за свої дії

Є лише один спосіб зупинити ядерну та радіаційну загрозу – якнайшвидша деокупація станції

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії. Про це повідомляє «Енергоатом».

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«Це стосується передусім енергоблоків № 2, 4 та 6 Запорізької атомної електростанції, хоча й на інших окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» уточнили, що, зокрема, фейкове керівництво станції наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що під час нагрівання саме це мастило розпочинає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

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«Такі дії некомпетентного та нелегітимного «керівництва» ЗАЕС від «Росатома» ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, важливих для безпеки станції. Зрештою, це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів – із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації ЗАЕС усі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії», – зазначив президент «Енергоатома» Петро Котін.

У заяві також ідеться про те, що все вищезазначене разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного «холодного» стану в «гарячий» є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

«Є лише один спосіб зупинити ядерну та радіаційну загрозу – якнайшвидша деокупація станції та її міста-супутника Енергодара, повернення контролю над найбільшим в Європі ядерним об’єктом його законному оператору – «Енергоатома», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що дії окупантів призвели до часткового блекаута на Запорізькій АЕС.