Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії – Енергоатом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії – Енергоатом
Після деокупації ЗАЕС усі рашисти будуть відповідати за свої дії
фото ілюстративне

Є лише один спосіб зупинити ядерну та радіаційну загрозу – якнайшвидша деокупація станції

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Це стосується передусім енергоблоків № 2, 4 та 6 Запорізької атомної електростанції, хоча й на інших окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» уточнили, що, зокрема, фейкове керівництво станції наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що під час нагрівання саме це мастило розпочинає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

«Такі дії некомпетентного та нелегітимного «керівництва» ЗАЕС від «Росатома» ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, важливих для безпеки станції. Зрештою, це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів – із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації ЗАЕС усі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії», – зазначив президент «Енергоатома» Петро Котін.

У заяві також ідеться про те, що все вищезазначене разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного «холодного» стану в «гарячий» є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

«Є лише один спосіб зупинити ядерну та радіаційну загрозу – якнайшвидша деокупація станції та її міста-супутника Енергодара, повернення контролю над найбільшим в Європі ядерним об’єктом його законному оператору – «Енергоатома», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що дії окупантів призвели до часткового блекаута на Запорізькій АЕС.

Теги: Запорізька АЕС окупанти війна Енергоатом радіація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину»
Енергоатом заявив про витік реагентів на п’ятому енергоблоці ЗАЕС
Вчора, 17:04
Від початку окупації Запорізької АЕС рашистами там сталося сім повних блекаутів
Дії окупантів призвели до часткового блекаута на Запорізькій АЕС – Енергоатом
Вчора, 08:31
Голова «Росатому» Олексій Лихачов і голова угорського МЗС Петер Сійярто
Росія та Угорщина домовились про будівництво АЕС
14 листопада, 19:29

Події в Україні

На Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії – Енергоатом
На Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії – Енергоатом
Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим
Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим
Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини
Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини
Атака на Хмельниччину та майже 120 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Атака на Хмельниччину та майже 120 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи: піднімається дим
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи: піднімається дим
У Маріуполі розростається кладовище: окупанти вигадали цинічну схему (відео)
У Маріуполі розростається кладовище: окупанти вигадали цинічну схему (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
24K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
23K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
13K
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
12K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5759
Чому Різдвяний піст цього року такий особливий

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту