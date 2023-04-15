Ракетні удари по Донеччині, керовані бомби на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах

Шість ворожих ракет влучили по житловому сектору у Слов'янську

За добу в Україні дев’ять загиблих та десятки поранених мирних жителів

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти дев’яти регіонів України. Є загиблі та поранені мирні жителі України.

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Про ситуацію в регіонах станом на ранок 15 квітня повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

Минулої доби сталося три обстріли. Авіаудар, ймовірно керовані авіабомби, Новгород-Сіверський район. Пошкоджені приміщення торфобрикетного заводу. Один поранений. Також вчора було два обстріли із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський район. За попередніми даними, без наслідків.

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Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади: били з мінометів, а також з ворожого БпЛА. По м. Середино-Буда відбулося скидання шести вибухових пристроїв типу ВОГ. Пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі.

Уночі і вранці ворогом здійснено обстріли п’яти тер громад: Білопільської, Великописарівської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Новослобідської. У Білопільській громаді здійснено обстріл з РСЗВ «Град», пошкоджено приміщення Білопільського цеху газового господарства ПАТ «Сумигаз», внаслідок чого поранено одну людину. Чоловіка госпіталізовано до Білопільської ЦРЛ.

Запорізька область

За минулу добу в Запорізькій області під ворожий вогонь потрапили 15 сіл та містечок на лінії зіткнення. Окупант здійснив 55 артилерійських обстрілів, чотири авіаційні удари, одну атаку з БПЛА та одну з РСЗВ. Ворог гатив по житловому сектору: знову трощив приватні будинки, квартири, автівки, об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі зафіксовано 16 повідомлень про руйнування. Люди не постраждали.

Дніпропетровщина

Уночi агресор вдарив по Нікопольському району — Мирiвськiй громадi. З важкої артилерiї туди прилетiло десять снарядiв. Минулося без загиблих та поранених. Нинi рятувальники обстежують територію i з'ясовують наслiдки обстрілу.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове.

Протягом доби ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району; пошкоджено медичний заклад, 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. У м. Вовчанськ обстрілами зруйновано один приватний будинок, ще чотири будинки та господарчі споруди були пошкоджені.

У полі між селами Чернещина та Степове Ізюмського району вчора під час відновлювальних робіт підірвався та зазнав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. В Ізюмі під час прибирання на ринку підірвалася на вибуховому пристрої (попередньо на ПФМ-1) 29-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Луганщина

Південніше Діброви та неподалік Білогорівки противник спробував атакувати минулої доби. Артилерійських обстрілів з боку ворога зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

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Донеччина

За добу в області дев’ять загиблих, 22 поранених. Серед загиблих — дворічна дитина. Протягом доби окупанти здійснили масований ракетний удар одразу по трьох містах області: Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську.

У Костянтинівці та Краматорську постраждала інфраструктура: лікарня, школа, багатоповерхові й приватні житлові будинки, але минулося без жертв.

У Слов'янську – дев’ять загиблих , 21 поранений, численні руйнування.

Також ворог обстрілював населені пункти області з РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, мінометів. Під вогнем рашистів: Авдіївка (житловий сектор), Костянтинівка (територія психіатричної лікарні), Краматорськ (житловий сектор, школа), Слов’янськ (житловий сектор, база відпочинку, школа), Часів Яр – 1 (околиці), смт Очеретине (житловий сектор), с. Времівка (житловий сектор), с. Карлівка (околиці), с. Мирне (будинок культури).

Миколаївщина

Учора протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по м. Очаків, акваторії та узбережжю Очаківської громаді. Є пошкодження об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по Херсонській області противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Через російську агресію вісім людей дістали поранення.

Із деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.

У Великій Олександрівці відкрили стаціонарний сервісний центр МВС.